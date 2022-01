The Weeknd lance aujourd'hui son album The Dawn FM

C’est aujourd’hui, vendredi 7 janvier, que The Weeknd lance son album The Dawn FM. Afin de souligner cette sortie des plus attendus par ses fans, le chanteur canadien de 31 ans a offert un concert en ligne sur Amazon Music, dès minuit, en direct de Los Angeles.

The Dawn FM compte un grand total de 16 chansons, dont le hit Take My Breath sorti le 6 août dernier, ainsi que Dawn FM, Gasoline, How Do I Make You Love Me, Sacrifice, Out of Time, Best Friends, Is There Someone Else, Starring Eyes, Every Angel Is Terrifyinf, Don’t Break My Heart et Less Than Zero.

Le cinquième album studio de The Weeknd comprend aussi des collaborations avec Tyler, The Creator (Here We Go….Again), Lil Wayne (I Heard You’re Married), Jim Carrey (Phantom Regret By Jim), Quincy Jones (A Table By Quincy) et Oneohtrix Point Never (alias Daniel Lopatin).

La version numérique de The Dawn FM est disponible dès maintenant mais il faudra patienter jusqu’au 28 janvier pour avoir droit à la version CD et jusqu’au 29 avril pour voir les versions cassette et vinyle faire leur apparition chez les disquaires.

Rappelons que l’album The Dawn FM succède à After Hours paru en mars 2020. Ce disque a connu un énorme succès, en grande partie grâce aux hits Blinding Lights et Save Your Tears.