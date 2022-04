The Weeknd lance un disque sur une lame de scie circulaire

Fans de The Weeknd? Voici une nouvelle qui pourrait vous scier les deux jambes ou encore vous coûter un bras… au propre comme au figuré! Le chanteur canadien de 32 ans vient en effet de lancer sa chanson Out of Time gravée sur… une lame de scie circulaire!

Offert en édition hyper-limitée de 25 exemplaires, ce disque vinyle baptisé Vinyl Blade a été pressé sur une véritable lame de scie circulaire en état de marche! On assure d’ailleurs qu’il fonctionne aussi bien sur un lecteur platine que sur une scie ronde…

Si on en croit l’emballage, il ne serait toutefois pas recommandé d’utiliser ce disque sur sa scie circulaire : « Tenter d’utiliser Vinyl Blade sur une scie pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles ». De son côté, The Weeknd a ajouté de « ne pas l’utiliser si on a le cœur brisé ».

Ce disque pour le moins particulier a été mis aux enchères sur le site de MSCHF, au prix minimum de 1 000 $. Ce collectif d’artistes de Brooklyn avait auparavant collaboré avec Lil Nas X pour créer 666 paires de Satan Shoes qui avaient été écoulées en quelques minutes seulement, lors de leur mise en vente.

Vous voulez écouter Out of Time d’une façon plus… traditionnelle? Rappelons que cette chanson est disponible sur l’album Dawn FM de The Weekend paru le 7 janvier dernier, tout comme les hits Take My Breath et Sacrifice.