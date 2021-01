The Weeknd lance un nouvel album compilation

À moins de deux semaines de présenter le spectacle de la mi-temps au super Bowl, The Weeknd annonce la sortie imminente de son tout premier « vrai » album compilation! Intitulé The Highlights, ce disque regroupera 18 chansons de l'artiste canadien de 30 ans.

Les fans retrouveront sur cet album les titres Save Your Tears, Blinding Lights, In Your Eyes, After Hours, Heartless, Can't Feel My Face, Often, The Hills, Call Out My Name, Wicked Games, Die For You, The Morning et Acquainted, ainsi que plusieurs collaborations marquantes : I Feel It Coming et Starboy avec Daft Punk, Pray For Me avec Kendrick Lamar et Love Me Harder en duo avec Ariana Grande.

The Highlights comprendra également la chanson Earned It tirée de la bande sonore originale du célèbre film Fifty Shades of Grey sorti en 2015.

Lancé en 2018 sous le nom de The Weeknd in Japan, le premier véritable disque compilation du chanteur a été distribué uniquement sur le marché japonais. Et bien qu’officiellement considéré comme une compilation, l’album Trilogy paru en 2012 était composé de versions remixées et remasterisées des mixtapes House of Balloons, Thursday et Echoes of Silence, ainsi que de trois chansons inédites.

Même si The Weeknd a mordu la poussière lors des nominations à la 63e cérémonie des Grammy Awards, le chanteur travaille actuellement à l’écriture de son prochain disque.