The Weeknd lancera son album Dawn FM ce vendredi

La nouvelle est tombée lundi : The Weeknd lancera son cinquième album studio aussi tôt que ce vendredi 7 janvier! Le chanteur canadien a fait cette annonce sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo promotionnelle de ce nouveau disque qui s’intitulera finalement The Dawn FM.

Décrit comme « un nouvel univers sonore tiré de l'esprit de The Weeknd », cet album comprendra des collaborations avec Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne et Oneohtrix Point Never (alias Daniel Lopatin). On y retrouvera évidemment le hit Take My Breath dévoilé l’été dernier.

The Dawn FM succédera à After Hours paru en mars 2020. Ce disque a connu un énorme succès grâce aux hits Blinding Lights et Save Your Tears qui a récemment été couronné vidéo musicale la plus visionnée sur YouTube en 2021!

Rappelons que The Weeknd a dû reporter sa tournée After Hours til Dawn qui devait notamment s’arrêter au Centre Bell de Montréal.