The Weeknd participera au mégaconcert Global Citizen Live

The Weeknd, Shawn Mendes, Billie Eilish, BTS, Coldplay, Ed Sheeran, Duran Duran, Green Day et Metallica : voilà quelques-uns des grands noms de la musique qui participeront le 25 septembre prochain au mégaconcert Global Citizen Live!

Ayant comme objectif de sensibiliser la population à diverses menaces mondiales, comme la pandémie, les changements climatiques et la pauvreté, cet événement de 24 heures sera aussi l’occasion de récolter des fonds pour les plus démunis. Les organisateurs inciteront aussi les gouvernements à acheminer un milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 en Afrique et dans les pays les plus pauvres.

Organisé par l'ONG Global Citizen, ce grand spectacle humanitaire mettra aussi en vedette Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Burna Boy, Camila Cabello, Christine and the Queens, Davido, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Femi Kuti, H. E. R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, The Lumineers, Tiwa Savage et Usher

« Il est très important pour moi de participer à cet événement historique pour attirer l’attention et encourager des actions pour aider le peuple d’Éthiopie pendant la crise humanitaire dévastatrice à laquelle il est confronté. Ce sera un honneur pour moi de chanter et d’aider ces citoyens qui souffrent si intensément », a déclaré le chanteur canadien The Weeknd par voie de communiqué.

Succédant à Vax Live, aussi organisé par Global Citizen en mai dernier, ce concert se tiendra simultanément sur six continents, notamment à New York, Los Angeles, Paris, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Séoul et Lagos.