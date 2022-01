The Weeknd pense déjà à son prochain album

The Weeknd a déclaré que ses albums After Hours et Dawn FM faisaient partie d’une trilogie, ce qui laisse présager du nouveau matériel du chanteur canadien de 31 ans dans un avenir pas trop lointain!

« Je me demande si vous savez que vous expérimentez une nouvelle trilogie », a écrit l'interprète de Blinding Lights et Save Your Tears, en répondant au commentaire d’un fan sur Twitter.

Cette déclaration ne constitue pas une énorme surprise si l’on considère que The Weeknd avait déjà proposé son œuvre sous forme de trilogie en regroupant en 2012 ses EP House Of Balloons, Thursday et Echoes Of Silence dans un album compilation justement baptisé Trilogy.

Cette excellente nouvelle pour les fans de The Weeknd arrive au moment où l’artiste de Toronto occupe deux des cinq premières places au palmarès des albums les plus vendus au Canada la semaine dernière.

Paru le 7 janvier dernier, l’album Dawn FM a été propulsé au numéro 1 des ventes dès sa première semaine complète sur le marché, grâce à des chansons comme Sacrifice et Take My Breath. Depuis le lancement de son cinquième disque studio, The Weeknd a dévoilé le vidéoclip officiel de la chanson Gasoline, ainsi qu’une version remixée de Sacrifice réalisée en collaboration avec Swedish House Mafia (voir ci-bas).

Toute l’attention accordée à The Weeknd a par ailleurs permis à son album compilation The Highlights de figurer en 5e position des disques les plus vendus au Canada, et ce, à sa 49e semaine sur la marché.

Dawn FM est le quatrième disque consécutif de The Weeknd à se classer au sommet des ventes au Canada, après The Highlights, After Hours et My Dear Melancholy.