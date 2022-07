The Weeknd pousse l’horreur au niveau supérieur

The Weeknd continue d’exploiter l’univers sanglant de son album After Hours lancé en mars 2020. C’est maintenant au tour de deux parcs thématiques américains de mettre en scène l’œuvre du chanteur canadien afin de procurer une bonne dose de frissons à leurs visiteurs!

L’album After Hours a servi d'inspiration pour concevoir les Nuits d’horreur d’Halloween (Halloween Horror Nights) de deux maisons hantées. Intitulées The Weeknd : After Hours Nightmare, ces soirées spéciales seront présentées du 2 septembre au 31 octobre au Universal Orlando Resort et du 8 septembre au 31 octobre au Universal Studios Hollywood.

« L’Halloween a toujours été important pour ma musique, c'est donc un rêve qui prend vie. J'ai l'impression que mes vidéoclips ont servi de rampe de lancement pour une collaboration comme celle-ci, et j'ai hâte que les gens vivent cette folie », a déclaré The Weeknd par voie de communiqué.

Universal Studios a de son côté expliqué que ces deux maisons hantées présenteront « des personnages et des thèmes caricaturaux, dont des slashers, des maniaques au visage bandé, d'horribles créatures ressemblant à des crapauds et d'autres horreurs insondables inspirées de l'esprit de The Weeknd ». Les chansons d'After Hours seront quant à elles « réinventées afin de compléter cette expérience outrageusement obsédante ».

Comme si ce n’était pas suffisant, The Weeknd a dévoilé cette semaine le clip animé (et sanglant!) de sa chanson How Do I Make You Love Me?, plus récent extrait de son album Dawn FM paru le 7 janvier dernier (voir ci-bas). Rappelons que le 5e album studio de l’auteur-compositeur-interprète de 32 ans comprend aussi les chansons Take My Breath, Sacrifice et Out of Time.