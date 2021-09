The Weeknd présente le nouveau clip torride d’I Can’t Feel My Face

Après avoir fracassé un record vieux de 63 ans grâce à Blinding Lights, The Weeknd a décidé de remonter dans le temps et de surprendre ses fans en dévoilant un tout nouveau vidéoclip consacré à un de ses premiers grands succès, I Can’t Feel My Face sorti en 2015!

Ce clip des plus torrides met en vedette The Weeknd et sa conquête d’un soir, dans un visuel qui n’est pas sans rappeler l’univers du populaire album After Hours.

La sortie inattendue de ce vidéoclip alternatif survient alors que Beauty Behind The Madness, le deuxième album en carrière du chanteur, célèbre cette semaine son sixième anniversaire. I Can’t Feel My Face figurait sur ce disque qui a atteint le sommet des ventes au Canada.

Rappelons que The Weeknd prépare actuellement son cinquième album studio dont le premier extrait, Take My Breath, enregistre une progression fulgurante sur les palmarès du monde entier!

L’auteur-compositeur-interprète canadien de 31 ans sera par ailleurs en spectacle au Centre Bell de Montréal en février 2022 afin de nous présenter ses nouvelles chansons ainsi que ses plus gros hits.

Voici le nouveau vidéoclip d’I Can’t Feel My Face :

… et la version originale mise en ligne en 2015 :