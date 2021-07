The Weeknd recevra un prestigieux prix humanitaire

The Weeknd se verra remettre, le 23 septembre prochain, le Prix humanitaire Quincy Jones, dans le cadre de la toute première cérémonie des Music in Action Awards, organisés par la Black Music Action Coalition. L'événement qui se tiendra en Californie vise à rendre hommage aux musiciens et aux dirigeants de l’industrie musicale qui contribuent à la justice sociale, au changement et à l'équité.

Au cours de la dernière année, The Weeknd a remis plusieurs millions de dollars à des organismes qui défendent différentes causes, dont celle de la justice raciale. En juin dernier, le chanteur canadien a notamment fait des dons de 200 000 $ au Black Lives Matter Global Network et au Colin Kaepernick Know Your Rights Legal Defense Camp, en plus de remettre 100 000 $ au National Bail Out Collective.

Lors de la pandémie, The Weeknd a également fait don de 500 000 $ aux travailleurs hospitaliers du Scarborough Health Network, en Ontario, ainsi que 500 000 $ à MusiCares, le partenaire philanthropique de la Recording Academy.

Reconnu pour sa grande générosité, l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans a aussi annoncé qu'il ferait un don d’un million de dollars pour lutter contre la faim en Éthiopie, le pays natal de ses parents.

Rappelons que The Weeknd travaille actuellement sur un nouveau disque qui succédera à son populaire album After Hours lancé le 20 mars 2020. Une tournée serait également au programme.