The Weeknd remporte les grands honneurs aux JUNO Awards

Après avoir triomphé aux Billboard Music Awards et aux iHeartRadio Music Awards, The Weeknd a répété l’exploit lors de la 50e cérémonie des JUNO Awards qui était diffusée dimanche soir!

Grâce à son album After Hours et son méga-hit Blinding Lights, The Weeknd a mérité pas moins de cinq prix lors de cet événement annuel qui célèbre la musique canadienne : Artiste de l’année, Compositeur de l’année, Album de l’année, Single de l’année et Enregistrement R&B contemporain de l’année.

Plusieurs autres artistes québécois étaient en nomination cette année : 2Frères, les Cowboys Fringants, Céline Dion, Half Moon Run, Leonard Cohen, Pierre Lapointe, Klô Pelgag et KAYTRANADA. Tous ont mordu la poussière, sauf Klô Pelgag (Graphisme d’album de l’année) et KAYTRANADA (Enregistrement dance de l’année).

Rappelons que les Cowboys Fringants affrontaient Justin Bieber, Shawn Mendes, The Weeknd Ali Gatie, NAV, Curtis Waters, JP Saxe, Lennon Stella et Tate McRae dans la prestigieuse catégorie « Choix du public ». C’est toutefois Shawn Mendes qui est reparti avec ce convoité JUNO.

Le JUNO de l'Album francophone de l'année a pour sa part été décerné à Louis-Jean Cormier (Quand la nuit tombe) qui affrontait 2Frères (À tous les vents), Klô Pelgag (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), Les Cowboys Fringants (Les antipodes), et Pierre Lapointe (Pour déjouer l’ennui).

Voici la liste des principaux lauréats aux JUNO Awards cette année :



CHOIX DU PUBLIC : Shawn Mendes

ARTISTE DE L’ANNÉE : The Weeknd

GROUPE DE L’ANNÉE : Arkells

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE (SOLO) : JP Saxe

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE (GROUPE) : Crown Lands

COMPOSITEUR DE L’ANNÉE : The Weeknd, Belly & Jason Quenneville

SINGLE DE L’ANNÉE : Blinding Lights - The Weeknd

ALBUM DE L’ANNÉE : After Hours - The Weeknd

ALBUM FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Quand la nuit tombe - Louis-Jean Cormier

ALBUM POP DE L’ANNÉE : Changes - Justin Bieber

ALBUM INTERNATIONAL DE L’ANNÉE : Fine Line - Harry Styles

ALBUM ADULTE CONTEMPORAIN DE L’ANNÉE : Such Pretty Forks in the Road - Alanis Morissette

ALBUM ADULTE ALTERNATIF DE L’ANNÉE : Sad Hunk - BAHAMAS

ALBUM ALTERNATIF DE L’ANNÉE : Pray For It - July Talk

ALBUM ROCK DE L’ANNÉE : Ruthless - JJ Wilde

ENREGISTREMENT RAP DE L’ANNÉE : ELEMENTS Vol. 1 - TOBi

ENREGISTREMENT DANCE DE L’ANNÉE : BUBBA - KAYTRANADA

ENREGISTREMENT R&B CONTEMPORAIN DE L’ANNÉE : After Hours - The Weeknd

VIDÉOCLIP DE L’ANNÉE : No One’s in the Room - Jessie Reyez



Aussi à voir : Justin Bieber chante aux JUNO Awards

Aussi à lire : les 10 meilleures chansons de l’année aux JUNO Awards