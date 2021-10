The Weeknd repousse sa tournée After Hours til Dawn à l’été 2022

Les fans de The Weeknd devront s’armer de patience… Le populaire chanteur canadien a annoncé lundi qu’il reportait une fois de plus sa tournée After Hours til Dawn qui devait débuter en janvier prochain et s’arrêter au Centre Bell de Montréal en février 2022.

« En raison des contraintes liées aux arénas et à la demande de présenter plus de spectacles, je veux faire quelque chose de plus grand et de spécial qui nécessite des stades », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans sur les réseaux sociaux.

The Weeknd a ajouté que sa tournée se mettra en branle l'été prochain et que les nouvelles dates de concerts seront annoncées sous peu : « Les billets déjà achetés seront automatiquement remboursés et tous les détenteurs auront la priorité lors de la mise en vente des nouveaux billets ».

La nouvelle tournée de The Weeknd devait initialement débuter en juin 2020, avant d’être reportée en juin 2021, puis en janvier 2022, en raison de la pandémie.

Cette nouvelle tombe quelques jours seulement après que The Weeknd eut confirmé que son nouvel album était terminé. Le cinquième disque studio de l’artiste natif de Toronto comprendra notamment le hit Take My Breath, dévoilé en août dernier.