The Weeknd revoit sa carrière dans une nouvelle pub du Super Bowl

The Weeknd récidive! Le populaire chanteur canadien est à nouveau en vedette dans la plus récente publicité du Super Bowl LV dont il présentera le spectacle de la mi-temps, le 7 février prochain, en Floride.

Tout comme la précédente publicité de 60 secondes diffusée en janvier, cette nouvelle pub baptisée The Walk a comme trame sonore le méga-hit Blinding Lights. On y voit The Weeknd marcher dans un long tunnel du Raymond James Stadium de Tampa, où aura lieu le Super Bowl cette année.

En s’avançant vers la scène, l'artiste de 30 ans découvre des murs tapissés d’images de quelques-uns des moments marquants de sa carrière, alors qu’une voix hors-champ déclare : « Nos histoires durent toute une vie. Nous donnons au monde et le monde nous redonne. Ce que nous créons nous change. Chaque représentation est un nouveau chapitre. Chaque étape un nouveau départ ».

The Weeknd a récemment révélé qu’il avait investi pas moins de 7 millions de dollars pour rendre son spectacle de la mi-temps conforme à ses attentes. Le chanteur sera d’ailleurs le premier Canadien à se produire au Super Bowl depuis Shania Twain en 2003.

En plus de travailler actuellement à l’écriture de son prochain disque, The Weeknd lancera sous peu un album compilation regroupant 18 de ses chansons, dont de grands succès mais aussi quelques titres moins connus.