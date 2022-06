The Weeknd s’illustre aux BET Awards 2022

The Weeknd s’est démarqué, dimanche soir, lors de la 22e édition des BET Awards qui se déroulait à Los Angeles. Après six ans à être en nomination dans cette catégorie, l’auteur-compositeur-interprète canadien de 32 ans a finalement remporté le titre du « Meilleur chanteur masculin R&B/Pop ».



Justin Bieber s’est aussi illustré, de façon indirecte, en permettant à Wizkid de récolter le prix de la « Meilleure collaboration » grâce à la chanson Essence interprétée en trio avec la chanteuse nigériane Tems.



Bruno Mars et Anderson .Paak de Silk Sonic ont été élus grands gagnants de la soirée en remportant 4 prix, dont ceux du « Meilleur groupe » et de l’« Album de l’année » grâce à leur disque An Evening with Silk Sonic comprenant notamment les chansons Leave the Door Open, Skate et Smokin Out The Window qui a été couronnée « Vidéo de l’année ».



Plusieurs artistes sont par ailleurs montés sur scène pour offrir une performance lors de ce gala animé par Taraji P. Henson, dont Lizzo, Jack Harlow, Chance the Rapper, Giveon, Lil Wayne, Chlöe, Babyface, Latto, Roddy Ricch et Mariah Carey.



Rappelons que les BET Awards visent à récompenser les Afro-Américains et autres minorités évoluant dans divers domaines du divertissement, dont la musique.



Voici la liste des gagnants 2022 dans les différentes catégories musicales (en gras) :



Best Female R&B/Pop Artist

Ari Lennox

Chlöe

Doja Cat

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Mary J. Blige

Summer Walker



Best male R&B/Pop Artist

Blxst

Chris Brown

Giveon

Lucky Daye

The Weeknd

Wizkid

Yung Bleu



Best Group

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak)

Chlöe X Halle

City Girls

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Young Dolph & Key Glock



Best Collaboration

Wizkid feat. Justin Bieber & Tems - "Essence"

DJ Khaled fest. Lil Baby & Lil Durk - "Every Chance I Get"

Baby Keem & Kendrick Lamar - "Family Ties

Doja Cat feat. SZA - "Kiss Me More"

Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"

Bia feat. Nicki Minaj - "Whole Lotta Money (Remix)"



Best Female Hip Hop Artist

Cardi B

Doja Cat

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Saweetie



Best Male Hip Hop Artist

Drake

Future

J. Cole

Jack Harlow

Kanye West

Kendrick Lamar

Lil Baby



Album of the Year

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "An Evening with Silk Sonic"

H.E.R. - "Back of My Mind"

Tyler, the Creator - "Call Me If You Get Lost"

Drake - "Certified Lover Boy"

Kanye West - "Donda"

Jazmine Sullivan - "Heaux Tales, Mo' Tales: The Deluxe"

Doja Cat - "Planet Her"



Video of the Year

Baby Keem & Kendrick Lamar - "Family Ties"

Chlöe - "Have Mercy"

Doja Cat feat. SZA - "Kiss Me More"

Ari Lennox - "Pressure"

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "Smokin Out The Window"

Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"



Video Director of the Year

Anderson .Paak a.k.a. Director .Paak

Benny Boom

Beyoncé & Dikayl Rimmasch

Director X

Hype Williams

Missy Elliott



Best New Artist

Baby Keem

Benny the Butcher

Latto

Muni Long

Tems

Yung Bleu



Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

Marvin Sapp - "All In Your Hands"

Kanye West - "Come to Life"

Kelly Price - "Grace"

Fred Hammond - "Hallelujah"

H.E.R. & Tauren Wells - "Hold Us Together (Hope Mix)"

Election Worship & Maverick City Music - "Jireh"

Lil Baby X Kirk Franklin - "We Win"



BET Her

Alicia Keys - "Best of Me (Originals)"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Chlöe - "Have Mercy"

Ari Lennox - "Pressure"

Jazmine Sullivan - "Roster"

Summer Walker & Ari Lennox - "Unloyal"

Doja Cat - "Woman"



Best International Act

Dave (UK)

Dinos (France)

Fally Ipupa (DRC)

Fireboy DML (Nigeria)

Little Simz (UK)

Ludmilla (Brazil)

Major League DJZ (South Africa)

Tayc (France)

Tems (Nigeria)



Lifetime Achievement Award

Sean « Diddy » Combs