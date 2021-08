The Weeknd s’inspire de Britney Spears pour son prochain album

The Weeknd s’inspire de nulle autre que Britney Spears pour la composition de son cinquième album studio! C’est la révélation plutôt surprenante qu’a faite le chanteur canadien, mercredi, dans le cadre d’une émission diffusée sur le Web.

L’interprète de Blinding Lights et Save Your Tears a en effet confié que le répertoire de Britney Spears l’inspirait, plus particulièrement les chansons Toxic et Everytime extraites de l'album In the Zone paru en 2003. Il faut dire que plusieurs titres du quatrième disque studio de la star américaine affichaient un son dance-disco-pop-électronique similaire à Take My Breath, le premier extrait du prochain album de The Weeknd.

Parmi les autres chansons qui influencent sa nouvelle ère « The Dawn », The Weeknd cite aussi Star Wars et Thief's Theme de Nas, ainsi que des pièces de Swedish House Mafia, Kid Cudi, Kanye West et Tyler, the Creator.

The Weeknd a par ailleurs annoncé qu'il avait presque terminé son nouvel album qui succédera à After Hours, son méga-succès sorti en mars 2020 : « Le disque est à peu près fini. Il ne me reste à faire que quelques ajustements finaux, un peu de mixage et à ajouter des voix supplémentaires ».

Rappelons que The Weeknd sera en spectacle au Centre Bell de Montréal en février 2022. Afin de faire patienter ses fans, l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur de 31 ans a dévoilé cette semaine une version allongée de Take My Breath.