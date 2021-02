The Weeknd : sa mi-temps au Super Bowl fera l’objet d’un documentaire

Le spectacle de la mi-temps qu’a présenté The Weeknd au Super Bowl LV fera l’objet d’un documentaire produit par Pepsi et diffusé sur la chaîne de télévision américaine Showtime au cours des prochains mois. Intitulé The Show, ce film de 90 minutes sera également disponible sur Crave pour les téléspectateurs canadiens.

Ce documentaire nous offrira un accès privilégié aux coulisses du spectacle de la mi-temps de The Weeknd, en plus de retracer les préparatifs de cette performance de 13 minutes qui se sont étalés sur plusieurs mois. The Show sera réalisé par Nadia Hallgren, qui a également signé Becoming, un documentaire Netflix consacré à Michelle Obama.

« Ce nouveau documentaire proposera aux fans du chanteur canadien un voyage émouvant et passionnant à travers les étapes qui l’ont mené à participer au plus grand événement sportif de l'année - avec les défis supplémentaires de réaliser cet exploit en plein cœur d'une pandémie mondiale », a déclaré par voie de communiqué le vice-président exécutif de l'acquisition de contenu de Showtime.

Au lendemain du Super Bowl, suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs, les ventes de The Weeknd ont littéralement explosé, notamment en ce qui concerne ses hits Can't Feel My Face et Blinding Lights. Le chanteur d’origine torontoise a aussi enregistré une hausse significative des ventes de son disque After Hours et de son nouvel album compilation The Highlights.