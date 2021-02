The Weeknd voit ses ventes exploser après le Super Bowl

Le spectacle de la mi-temps qu’a présenté The Weeknd au Super Bowl LV s’est avéré particulièrement payant pour le chanteur canadien. Celui-ci a en effet vu ses ventes de musique littéralement exploser dimanche dernier, suite à sa participation à l’événement sportif le plus suivi de l’année!

Selon les données recueillies par MRC Data, les ventes d’albums et de chansons de The Weeknd aux États-Unis sont passées de 7500 samedi à 36 500 dimanche, jour du Super Bowl, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 385 %!

La chanson Can't Feel My Face est celle qui a le plus bénéficié de ce regain de popularité, avec une hausse de ses ventes de 987 %! De son côté, le méga-hit Blinding Lights a vu ses ventes augmenter de 423 %, ce qui est tout de même digne de mention.

Le nouvel album compilation The Highlights de The Weeknd a également profité de « l’effet Super Bowl », avec une progression de ses ventes de 120 % dimanche, par rapport à la veille.

The Weeknd compte par ailleurs toujours deux extraits de son album After Hours au Top 10 du Billboard 100 cette semaine, soit Blinding Lights au numéro 3 (après 61 semaines dans le top 10!) et Save Your Tears en 8e place.

Toutefois, comme les données compilées par Billboard sont basées sur les ventes, les téléchargements, les écoutes en ligne et les diffusions radio de la semaine dernière, il faudra attendre à mardi prochain pour mesurer pleinement la hausse de popularité de l'artiste de 30 ans suite à son passage au Super Bowl.