The White Stripes dévoilent une nouvelle version de Seven Nation Army

The White Stripes ont lancé une nouvelle version de leur grand classique Seven Nation Army en collaboration avec le groupe de musique électronique The Glitch Mob. Originalement parue sur l’album Elephant en 2003, cette chanson avait eu droit à un premier « remix » en 2011.

En plus de faire l’objet d’un nouveau vidéoclip, la version 2021 de Seven Nation Army sortira en format vinyle, le 9 juillet prochain. La face B de ce disque sera illustrée par le célèbre logo de Third Man Records, la maison de disques créée par Jack White il y a 20 ans. Le duo américain mettra également sur le marché une collection de six œuvres d’art uniques inspirées de leur plus gros hit en carrière.

L’an dernier, The White Stripes avaient célébré le 20e anniversaire de l’abum De Stijl en lançant un coffret réédition regroupant un double vinyle, un DVD ainsi qu’un livret contenant de nombreuses photos et commentaires retraçant la création du disque. Third Man Records a récemment récidivé en rééditant l’album White Blood Cells paru en 2001.