Tina Turner et les Foo Fighters intronisés au Rock & Roll Hall of Fame

Tina Turner, Carole King, Jay-Z, LL Cool J, les Foo Fighters, The Go-Go’s, Kraftwerk et Gil Scott-Heron seront intronisés au Rock & Roll Hall of Fame le 30 octobre prochain, lors d’une cérémonie qui se tiendra à Cleveland, en Ohio.

« Cette cohorte diversifiée et talentueuse reflète l'engagement continu du Rock & Roll Hall of Fame d’honorer des artistes dont la musique est devenue la trame sonore de la culture des jeunes », a déclaré par voie de communiqué John Sykes, président du Rock & Roll Hall of Fame.

Dave Grohl, le leader des Foo Fighters, avait déjà été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2014, mais avec Nirvana. C’est aussi le cas de Tina Turner qui avait été admise en tant que membre du duo Ike et Tina Turner en 1991.

Rage Against The Machine, Chaka Khan, Dionne Warwick, Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Fela Kuti, New York Dolls et Iron Maiden ont quant à eux mordu la poussière après avoir été mis en nomination en février dernier.

L’an dernier, Whitney Houston, Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, T. Rex et The Notorious B. I. G. avaient notamment fait leur entrée au panthéon américain du rock.

Pour être intronisés au Rock & Roll Hall of Fame, les artistes doivent avoir lancé leur premier enregistrement commercial (single ou album) il y a au moins 25 ans. Les lauréats de la 36e édition de ce gala annuel ont été choisis par plus de 1000 artistes, historiens et membres de l'industrie musicale.