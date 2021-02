Tina Turner fera l’objet d’un nouveau documentaire

Un documentaire retraçant la vie et la carrière de Tina Turner sera diffusé en grande première le 27 mars prochain, à l’antenne de HBO aux États-Unis et Crave au Canada. Intitulé Tina, ce long-métrage d’une durée de deux heures comprendra des images inédites, ainsi que de nouvelles entrevues avec la célèbre chanteuse et ses proches, dont son mari Erwin Bach, Oprah Winfrey et Angela Bassett.

Selon le communiqué émis par HBO, « ce documentaire nous fera revivre l’ascension improbable de Tina Turner vers une renommée précoce, ses luttes personnelles et professionnelles tout au long de sa vie et son retour encore plus improbable en tant que phénomène mondial dans les années 1980 ».

Âgée de 81 ans, Tina Turner vit aujourd’hui en Suisse. La star américaine a présenté son ultime tournée en 2009 et son dernier spectacle à Montréal en 2008. Quant à son plus récent album studio, Twenty Four Seven, celui-ci est paru en 1999.

Tina Tuner a toutefois fait un retour inattendu sur les palmarès en 2020 grâce à son méga-hit What’s Love Got To Do With It, remixé par le DJ norvégien Kygo.