Tom Morello, Bruce Springsteen et Eddie Vedder reprennent Highway To Hell

Le réputé guitariste américain Tom Morello s’est joint à Bruce Springsteen et Eddie Vedder de Pearl Jam pour reprendre avec brio le classique Highway to Hell d'AC/DC, chanson titre de l’album du même nom sorti en 1979!

« Cette nouvelle version d’Highway to Hell rend hommage à AC/DC mais, avec Bruce Springsteen et Eddie Vedder, nous avons réussi à propulser cette pièce légendaire dans le futur. Il s’agit d'une des plus grandes chansons rock de tous les temps chantée par deux des plus grands chanteurs rock de tous les temps », a déclaré Tom Morello par voie de communiqué.

Cette reprise d’Highway to Hell est le premier extrait du prochain album de Tom Morello, The Atlas Underground Fire, qui paraîtra le 15 octobre prochain. Ce disque comprendra aussi des collaborations avec des artistes comme Mike Posner, Damian Marley, Sama 'Abdulhadi et Bring Me the Horizon.

Rappelons qu’AC/DC a lancé le 13 novembre dernier l’album Power Up qui comprend 12 nouvelles chansons, dont Witch's Spell, Shot In The Dark, Realize et Demon Fire. Propulsé en tête des ventes aux États-Unis dès sa sortie, le 17e disque studio d’AC/DC succède à Rock or Bust paru en 2014.