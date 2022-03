Tones and I avoue détester son méga-hit Dance Monkey

Certaines chansons vieillissent bien pour les artistes qui les ont composées tandis que d’autres se transforment plutôt en relation d’amour-haine pour leur interprète… C’est le cas du méga-hit Dance Monkey de Tones and I qui est devenu un véritable calvaire pour l’auteure-compositrice-interprète australienne!

Tones and I (de son vrai nom Toni Watson) a en effet révélé en entrevue détester sa chanson Dance Monkey, pourtant l’un des plus grands succès musicaux de l'année 2019.

« J'ai écrit Dance Monkey moi-même et ce qui est arrivé est arrivé. Je la déteste la plupart du temps et je ne veux plus la chanter aujourd'hui. J’ai aussi dit à de potentiels collaborateurs que je ne voulais pas écrire une autre chanson comme ça. C'était vraiment super ce qui s’est passé mais c'est bel et bien terminé pour moi. Maintenant, je veux juste raconter aux gens comment je me sens », a confié Tones and I sur les ondes d’une radio australienne.

Sortie en 2019, Dance Monkey a atteint la première position des palmarès dans 38 pays, en plus de devenir la chanson la plus « shazamée » de l'histoire. Ce hit a également franchi le cap des 2,5 milliards d’écoutes en ligne, ce qui a permis à Tone and I de devenir la première artiste féminine de l’histoire à accomplir cet exploit.

Le succès du vidéoclip officiel de Dance Monkey ne se dément pas lui non plus, cumulant à ce jour plus de 1,8 milliard de visionnements sur YouTube.

Quant à Tones and I, celle-ci a lancé en juillet 2021 son tout premier album intitulé Welcome to the Madhouse. La chanteuse prépare actuellement son deuxième disque qui devrait paraître en août prochain et qui s’annonce fort différent du premier.