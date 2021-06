Tones and I lancera son tout premier album cet été

Certains diront « il était temps » mais, quoi qu’il en soit, c’est finalement le 16 juillet prochain que paraîtra le tout premier album de Tones and I! Intitulé Welcome to the Madhouse, ce disque nous arrivera plus de deux ans après le succès fulgurant du méga-hit Dance Monkey qui a propulsé l’auteure-compositrice-interprète australienne au sommet des palmarès internationaux.

Initialement prévu en août 2020, le premier album de Tones and I comprendra un total de 14 chansons, dont Fly Away, Won’t Sleep et Cloudy Day, une pièce écrite par la chanteuse suite au décès d’un ami dans un accident de voiture, plus tôt cette année (une nouveauté à écouter ci-bas).

En plus d’être devenue la chanson la plus « shazamée » de l'histoire avec plus de 36 millions de clics, Dance Monkey a franchi en décembre dernier le cap des 2 milliards d’écoutes en ligne, ce qui a permis à Toni Elizabeth Watson (alias Tone and I) de devenir la première artiste féminine de l’histoire à accomplir cet exploit.

Le succès du vidéoclip officiel de Dance Monkey ne se dément pas lui non plus! Celui-ci cumule en effet plus de 1,6 milliard de visionnements sur YouTube depuis sa mise en ligne, le 24 juin 2019.

Rappelons que Dance Monkey est paru sur le premier EP de Tones and I baptisé The Kids Are Coming.