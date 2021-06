TOP 10 des artistes qui participeront au spectacle de la Fête nationale

C’est demain soir, dès 20 h, que sera diffusé à l’antenne des principales chaînes de télévision québécoises, dont Noovo, le traditionnel spectacle de la Fête nationale qui aura lieu encore une fois cette année de façon virtuelle, en raison de la pandémie.

Présenté sous le thème Vivre le Québec tissé serré, cet événement co-animé par Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée réunira plus de 200 artistes dans le décor enchanteur de la région de Charlevoix, plus précisément au Manoir Richelieu.

Ariane Moffatt, Marie Mai, Vincent Vallières, 2Frères, Les Trois Accords, Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Mario Pelchat, Damien Robitaille, Fred Pellerin, Gregory Charles, France D’amour, Alexandra Stréliski et Guylaine Tanguay font partie des artistes qui monteront sur scène, sous la direction musicale de Scott Price et la mise en scène de Jean-François Blais.

Question de se donner un avant-goût de ce grand spectacle, voici 10 chansons marquantes de quelques-uns des artistes qui participeront à cet événement unique!

Bonne Saint-Jean!

Ariane Moffatt - Debout

Marie-Mai - Je décolle

Cœur de pirate – T’es belle

Charlotte Cardin - Les échardes

Louis-Jean Cormier - Tout le monde en même temps

Corneille - Le bonheur

Sarahmée - Ma peau

Vincent Vallières - On va s'aimer encore

2Frères - À tous les vents

Les Trois Accords - Ouvre tes yeux Simon!