TOP 10 des chansons idéales pour chanter sous la pluie

Peu importe où l’on vit au Québec, on a eu droit à un début de mois d’octobre plutôt exceptionnel avec du soleil et de la chaleur à profusion. Mais, attention! L’automne ne fait que commencer et cette saison remplie de surprises n’a pas dit son dernier mot…

À la veille d’un week-end qui s’annonce plutôt nuageux et pluvieux, pourquoi ne pas se remonter le moral en écoutant 10 chansons qui nous prouvent que la pluie peut aussi être une source d’inspiration... intarissable?

Bon week-end!

Simple Plan - Singing in the Rain

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Adele - Set Fire to the Rain

Guns N' Roses - November Rain

Garbage - Only Happy When It Rains

Supertramp - It's Raining Again

Eurythmics - Here Comes the Rain Again

Madonna - Rain

Bruno Mars - It Will Rain

Pitbull Feat. Marc Anthony - Rain Over Me