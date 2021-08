TOP 10 des chansons idéales pour observer les Perséides

C'est cette semaine qu’on pourra lever les yeux au ciel pour admirer les Perséides, la traditionnelle pluie d’étoiles filantes qui nous revient tous les ans à la mi-août!

Selon les experts, le phénomène atteindra son apogée dans les nuits du 11 au 12 août et du 12 au 13 août, mais on aura droit à de belles soirées d’observation du 10 au 14 août puisque la Lune brillera presque totalement par son absence cette année. Reste seulement à souhaiter que Dame Nature soit de notre côté afin de bénéficier d’un ciel bien dégagé...

Le matériel requis pour une soirée parfaite? Une grosse doudou, un chocolat chaud, une liste de vœux… et une playlist composée de 10 chansons qui parlent des étoiles, du ciel et de l’univers!

Les Cowboys fringants - Les étoiles filantes

Coldplay - A Sky Full Of Stars

Cindy Daniel - Sous une pluie d'étoiles

OneRepublic - Counting Stars

Marc Dupré - Du bonheur dans les étoiles

Simply Red - Stars

Niagara - La fin des étoiles

Miley Cyrus - Midnight Sky

Manon Séguin et Christian Marc Gendron - Devant les étoiles

Madonna - Lucky Star

En prime, deux chansons qui n'ont pas le mot « étoiles » ou « stars » dans leur titre mais qu'on ne pouvait passer sous silence!

Train - Drops of Jupiter (Did you fall from a shooting star?)

Jean Leloup - Ballade à Toronto (Regarde, les étoiles!)