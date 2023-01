TOP 10 des chansons no 1 en janvier dans l’histoire de la musique

Où étiez-vous à la même date l’an dernier? Il y a 5 ans? 10 ans? 20 ans? On vous aide à remonter le temps (et à vous souvenir!) avec ces 10 hits qui se sont hissés au numéro 1 du Billboard Hot 100 au mois de janvier, dans l’histoire de la musique!

Easy on Me - Adele (2022)

Lancé en octobre 2021, le premier extrait de l’album 30 a atteint le numéro 1 le 15 janvier 2022 et y est demeuré durant trois semaines, notamment grâce à son magnifique vidéoclip réalisé par Xavier Dolan.

Perfect - Ed Sheeran (2018)

Succédant à Castle on the Hill, Shape of You et Galway Girl, Perfect a séjourné 6 semaines en tête du palmarès en tant que quatrième extrait de l’album ÷ sorti en 2017.

Sorry - Justin Bieber (2016)

Extraite de l’album Purpose, la chanson Sorry s’est maintenue 3 semaines au sommet du Billboard Hot 100 en janvier 2016. Qui lui a succédé? Love Yourself, un autre hit du chanteur canadien qui a d’ailleurs été élu « Chanson de l’année » en 2016!

Uptown Funk - Mark Ronson et Bruno Mars (2015)

Ce duo entre le producteur britannique et le chanteur américain s’est accroché pas moins de 14 semaines au numéro 1 du Billboard Hot 100, en plus de mériter le Grammy de l’Enregistrement de l’année en 2016.

We Found Love - Rihanna et Calvin Harris (2012)

En attendant de découvrir le nouvel album de Rihanna, on remonte 11 ans en arrière avec ce duo réunissant la star américaine et le DJ britannique qui est demeuré deux semaines au numéro 1.

Tik Tok - Kesha (2010)

Le plus grand succès de l’auteure-compositrice-interprète américaine a séjourné plus de deux mois (9 semaines) en première position du Billboard Hot 100.

Just Dance - Lady Gaga et Colby O'Donis (2009)

Le tout premier hit de Lady Gaga s’est emparé de la première place du palmarès en janvier 2009 et y est demeuré 3 semaines, pavant ainsi la voix à d’autres succès comme Poker Face et Paparazzi.

Irreplaceable - Beyoncé (2007)

L’ex-membre du groupe Destiny's Child a entamé sa carrière solo en 2003. Quatre ans plus tard, sa chanson Irreplaceable monopolisait la tête du palmarès pendant 10 semaines.

Black or White - Michael Jackson (1992)

Figurant sur l’album Dangerous, cet hymne anti-racisme du Roi de la pop a occupé le numéro 1 du Billboard Hot 100 durant 7 semaines consécutives.

Like a Virgin - Madonna (1985)

Maîtrisant à merveille l’art de la provocation, Madonna a obtenu son premier numéro 1 en carrière grâce à la chanson-titre de son deuxième album studio qui est demeurée 6 semaines au sommet du palmarès.