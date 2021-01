TOP 10 des chansons qui nous rendraient le plus heureux

La science a tranché : oui, la musique contribue bel et bien à notre indice de bonheur! Une très sérieuse étude hollandaise menée par le Dr Jacob Jolij a en effet dressé la liste des chansons qui nous rendraient le plus heureux... à l’aide d’une formule mathématique!

« L'appréciation de la musique est très personnelle et dépend fortement du contexte social, de nos expériences et de nos goûts. Malgré tout, on peut arriver à établir certains paramètres universels. Par exemple, les airs qui nous rendent le plus joyeux ont un tempo légèrement plus rapide que la moyenne des chansons, soit entre 140 et 150 battements par minute. Ils sont aussi composés dans une tonalité majeure, et leurs paroles évoquent des événements heureux ou absurdes », a commenté le chercheur en neurosciences.

En combinant ces facteurs, le Dr Jacob Jolij a établi une formule définissant LA chanson qui, objectivement, nous rendrait le plus heureux. Il a ensuite étudié de façon rigoureuse des milliers de hits anglophones des 50 dernières années pour répertorier les 10 titres qui correspondaient le mieux à son modèle. Voici le résultat :

10. Walking on Sunshine - Katrina & The Waves

9. I Will Survive - Gloria Gaynor

8. Livin' on a Prayer - Bon Jovi

7. Girls Just Want to Have Fun - Cindy Lauper

6. I'm a Believer - The Monkees / Smash Mouth

5. Eye of the Tiger - Survivor

4. Uptown Girl - Billy Joel

3. Good Vibrations - The Beach Boys

2. Dancing Queen - Abba

1. Don't Stop Me Now - Queen