TOP 10 des chanteurs roux et des chanteuses rousses

Les rouquins et rouquines ne passent pas inaperçus dans la foule, eux qui ne représentent qu’un à deux pour cent de la population mondiale. En fait, l’attention qu’on leur porte est telle qu’on leur consacre même une journée par année, le 12 janvier, celle de la « Journée internationale pour embrasser un roux »!

Alors, profitons de l’occasion pour témoigner notre amour envers 10 chanteurs ou chanteuses aux cheveux de feu!

Ed Sheeran

Avec plus de 150 millions de disques vendus dans le monde, Ed Sheeran est sans conteste LE chanteur roux le plus célèbre de tous les temps!

Isabelle Boulay

Découverte au Festival en chanson de Petite-Vallée en 1990, Isabelle Boulay a su conquérir le cœur des Québécois, en plus de mériter pas moins de 18 Félix en carrière, dont sept d’Interprète féminine de l'année.

Geri Halliwell alias Ginger Spice

Formées en 1994, les Spice Girls demeurent encore à ce jour le groupe féminin le plus populaire de l’histoire avec plus de 100 millions d’albums vendus!

Laurence Jalbert

Native de Rivière-au-Renard en Gaspésie, Laurence Jalbert compte à son actif une douzaine d’albums et d’innombrables succès, dont son tout premier, Tomber, sorti en 1990.

Florence Welch de Florence + the Machine

Musicienne et productrice britannique, Florence Welch est la chanteuse et compositrice du groupe de rock indépendant Florence + the Machine formé à Londres en 2007.

France D'Amour

De son vrai nom France Rochon, France D'Amour est née dans les Laurentides en 1966. L’auteure-compositrice-interprète a été découverte du public grâce à l’album Animal paru en 1992.

Tori Amos

Née en Caroline du Nord en 1963, Tori Amos a connu son heure de gloire au début des années 1990 et elle a marqué le paysage pop-rock grâce à des hits comme Crucify et Cornflake Girl.

Axelle Red

Avec sa chevelure rouge, l’auteure-compositrice-interprète belge Fabienne Demal a décidé d’adopter le nom d’artiste Axelle Red pour lancer sa carrière marquée par la chanson Sensualité sortie en 1993.

La Roux

La Roux (alias Elly Jackson) a connu un succès éphémère à la fin des années 2000 grâce au hit Bulletproof qui s’est hissé au numéro 1 au Royaume-Uni, le pays d’origine du duo aussi composé de Ben Langmaid.

Mylène Farmer

La plus française des chanteuses d’origine québécoise a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde depuis les années 1980, en plus d’être l’artiste ayant classé le plus de chansons au numéro 1 en France!

Parmi d’autres artistes rouquins célèbres, mentionnons Elton John, David Bowie, Bette Midler, Bonnie Raitt, Willie Nelson, Tiffany, Shirley Manson de Garbage, Axl Rose de Guns N' Roses, Thom Yorke de Radiohead, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Marie-Denise Pelletier et Cyndi Lauper… du moins à l’époque de Girls Just Want To Have Fun!

Et non, ne dites pas à Lewis Capaldi qu’il est roux, le chanteur écossais refusant catégoriquement cette étiquette, affirmant même qu’on le compare injustement à un certain… Ed Sheeran!