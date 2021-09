Top 10 des moments marquants du concert Global Citizen Live 2021

Des centaines d’artistes de tous les horizons ont participé ce week-end au mégaconcert Global Citizen Live qui se tenait simultanément sur six continents, de New York à Los Angeles, en passant par Paris, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Mumbai et Lagos!

Ayant comme objectif de sensibiliser la population à diverses menaces mondiales, comme la pandémie, les changements climatiques et la pauvreté, cet événement de 24 heures était aussi l’occasion de récolter des fonds pour les plus démunis. Les organisateurs cherchaient aussi à inciter les gouvernements des pays riches à acheminer un milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 en Afrique et dans les pays les plus pauvres.

Succédant à Vax Live, aussi organisé par l'ONG Global Citizen en mai dernier, ce grand spectacle humanitaire mettait notamment en vedette Coldplay, Elton John, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Lizzo, Alessia Cara, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., ONEREPUBLIC, The Lumineers, les Black Eyed Peas, les Fugees, Duran Duran, Doja Cat, Kylie Minogue, Andrea Bocelli, BTS, Green Day, Keith Urban, Ricky Martin, Lorde et Metallica.

Voici, en vidéos, 10 moments marquants de cet événement suivi par des millions de personnes à travers le monde!