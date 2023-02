TOP 10 des plus grandes chansons d’amour pour la Saint-Valentin

Certains l’ont célébré en avance le week-end dernier mais, quoi qu’il en soit, c’est aujourd’hui, 14 février, qu’on célèbre officiellement l’Amour. Oui, oui, celui avec un grand A! Si pour plusieurs la Saint-Valentin rime avec souper aux chandelles, bouquet de fleurs et chocolats en forme de cœur, d’autres prennent la chose avec beaucoup plus de sérieux!

C’est le cas du célèbre magazine américain Billboard qui a dressé la liste des 50 chansons avec le mot « love » dans leur titre qui sont demeurées le plus longtemps au sein du palmarès Hot 100 depuis sa création en 1958. Rappelons que ce classement compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube chez nos voisins du Sud, toutes catégories musicales confondues.

Afin de souligner la Saint-Valentin, on a sélectionné pour vous 10 de ces chansons d’amour, soit celles qui ont séjourné le plus longtemps au numéro 1 :

10. The Power of Love - Céline Dion (4 semaines au numéro 1 en 1994)

9. Vision of Love - Mariah Carey (4 semaines au numéro 1 en 1990)

8. My Love – Paul McCartney & Wings (4 semaines au numéro 1 en 1973)

7. Because You Loved Me - Céline Dion (6 semaines au numéro 1 en 1996)

6. Can’t Help Falling in Love - UB40 (7 semaines au numéro 1 en 1993)

5. Crazy in Love - Beyoncé feat. Jay-Z (8 semaines au numéro 1 en 2003)

4. Endless Love - Diana Ross & Lionel Richie (9 semaines au numéro 1 en 1981)

3. We Found Love - Rihanna feat. Calvin Harris (10 semaines au numéro 1 en 2011)

2. I’ll Make Love to You - Boyz II Men (14 semaines au numéro 1 en 1994)

1. I Will Always Love You - Whitney Houston (14 semaines au numéro 1 en 1992)