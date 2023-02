TOP 10 des plus gros hits d’Harry Styles pour son anniversaire

C’est aujourd’hui qu’Harry Styles célèbre son 29e anniversaire de naissance! À l’aube de ses 30 ans, l’auteur-compositeur-interprète et acteur britannique a le vent dans les voiles… et c’est le moins qu’on puisse dire!

Né le 1er février 1994 à Redditch, en Angleterre, Harry Styles s’est fait connaître du public en participant à l'émission The X Factor en 2010. Éliminé en tant qu'artiste solo, il se joint à Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne et Zayn Malik pour former le boys band One Direction qui se rend en finale du populaire concours télévisé.

Après avoir signé un important contrat de disques, One Direction est propulsé au sommet de la popularité avec des hits comme What Makes You Beautiful et Story of My Life. Après cinq albums, la formation annonce une pause d’une durée indéterminée en 2016 et Harry Styles débute sa carrière solo.

Le chanteur lance son premier album éponyme en 2017, suivi de Fine Line qui se hisse dans les premières places des palmarès internationaux deux ans plus tard. En 2022, Harry Styles récidive avec le disque Harry's House qui fracasse des records partout sur la planète!

En plus de sa carrière de chanteur, Harry Styles a fait ses premières armes au cinéma (Dunkerque de Christopher Nolan, Don't Worry Darling d’Olivia Wilde et My Policeman de Michael Grandage). L’artiste aux multiples talents devient aussi le premier homme à faire la une du magazine Vogue en 2020.

Afin de souligner l’anniversaire d’Harry Styles, voici 10 de ses plus gros hits, en duo ou avec One Direction!

What Makes You Beautiful (2011)

Story of My Life (2013)

Drag Me Down (2015)

Sign of the Times (2017)

Lights Up (2019)

Adore You (2019)

Watermelon Sugar (2020)

As It Was (2022)

Late Night Talking (2022)

Music for a Sushi Restaurant (2022)