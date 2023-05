TOP 10 : les albums rock qui ont coûté le plus cher à produire

Est-ce qu’avoir accès à un budget extravagant est toujours un gage de succès lorsqu’on produit un disque? La réponse, malheureusement, n’est pas si simple…

Parlez-en à ces 10 bands rock et heavy métal qui n’ont pas hésité à sortir le chéquier quand est venu le temps de concevoir un de leurs albums! Pour certains, le pari s’est avéré drôlement payant, tandis que, pour d’autres, disons que leur compagnie de disques ne devait pas être aussi ravie du rendement du montant investi…

Afin de vous faire une idée, voici le palmarès des 10 albums rock et métal qui ont coûté le plus cher à produire dans l’histoire de la musique (en dollars d’aujourd’hui) et le nombre de copies vendues pour chacun :

10- Aoxomoxoa - Grateful Dead (1969)



Coût original : 180 000 $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 1,3 million $ US

Ventes (certification officielle) : 500 000 unités







9- One by One - Foo Fighters (2002)



Coût original : 1 million $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 1,4 million $ US

Ventes (certification officielle) : 1 million d’unités







8- Metallica - Metallica (1991)



Coût original : 1 million $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 1,9 million $ US

Ventes (certification officielle) : 16 millions d’unités





7- One Way Ticket to Hell ... and Back - The Darkness (2005)



Coût original : 1,8 million $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 2,4 millions $ US

Ventes (certification officielle) : 250 000 unités







6- The Seeds of Love - Tears for Fears (1989)



Coût original : 1,5 million $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 3,1 millions $ US

Ventes (certification officielle) : 1 million d’unités







5- For Those About to Rock (We Salute You) - AC/DC (1981)



Coût original : 1,2 million $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 3,4 millions $ US

Ventes (certification officielle) : 4 millions d’unités







4- Tusk - Fleetwood Mac (1979)



Coût original : 1,4 million $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 5 millions $ US

Ventes (certification officielle) : 2 millions d’unités







3- Untouchables - Korn (2002)



Coût original : 4 millions $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 5,8 millions $ US

Ventes (certification officielle) : 1 million d’unités





2- Hysteria - Def Leppard (1987)



Coût original : 4,5 millions $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 10,3 millions $ US

Ventes (certification officielle) : 12 millions d’unités







1- Chinese Democracy - Guns N' Roses (2008)



Coût original : 13 millions $ US

Coût en dollars d’aujourd’hui : 15,7 millions $ US

Ventes (certification officielle) : 1 million d’unités