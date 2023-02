TOP 10 : les artistes les mieux payés au monde selon Forbes

Le réputé magazine Forbes vient de dévoiler son palmarès des stars du divertissement les mieux payées au monde l’an dernier. Alors que Peter Jackson (le réalisateur de The Lord of the Rings) se hissait en première place en 2021, c’est maintenant au tour du légendaire groupe britannique Genesis d’occuper le numéro 1!

Selon Forbes, la formation composée de Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks a engrangé pas moins de 230 millions de dollars US en 2022 grâce aux tournées, aux redevances et à la vente de son catalogue musical. Après avoir terminé sa dernière tournée en mars dernier à Londres, Genesis a en effet procédé en septembre à la vente des droits de sa musique (et de celle des albums solo de Phil Collins) à Concord Music.

Un autre artiste britannique, Sting, se retrouve en 2e position avec des revenus totaux de 210 millions de dollars US, principalement attribuables à la vente de son catalogue musical. Les Rolling Stones se sont quant à eux classés au numéro 7 grâce à des revenus estimés à 98 millions de dollars provenant de leurs tournées et des redevances musicales.

Taylor Swift (numéro 9) et Bad Bunny (numéro 10) s’illustrent également avec des revenus respectivement estimés à 92 et 88 millions de dollars US en 2022.

Le reste de ce classement comprend des personnalités comme le magnat du cinéma Tyler Perry, les créateurs de South Park Trey Parker et Matt Stone, les créateurs des Simpsons James L. Brooks et Matt Groening, l'acteur Brad Pitt et le réalisateur canadien James Cameron.

Selon Forbes, ce palmarès est basé sur des informations provenant de plusieurs sources et d’entrevues avec des spécialistes de l'industrie ainsi que sur les revenus avant impôts (moins les frais des managers, des avocats et des agents de promotion).

Voici la liste complète des 10 stars du divertissement les mieux payées au monde en 2022 (en dollars américains) :

1. Genesis – 230 millions $

2. Sting – 210 millions $

3. Tyler Perry – 175 millions $

4. Trey Parker et Matt Stone – 160 millions $

5. James L. Brooks et Matt Groening – 105 millions $

6. Brad Pitt – 100 millions $

7. Rolling Stones – 98 millions $

8. James Cameron – 95 millions $

9. Taylor Swift – 92 millions $

10. Bad Bunny – 88 millions $