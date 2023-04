TOP 10 : les chansons de mariage incontournables

Alors que le beau temps s’installe lentement mais sûrement, la saison des mariages est à nos portes!



En effet, l’été demeure (et de loin!) la saison la plus populaire pour célébrer un mariage au Québec. Selon l’Institut de la statistique, 44 % des mariages ont lieu en juin, juillet et août. En ajoutant le mois de septembre, c’est même plus d’un mariage sur deux qui est célébré durant cette période de l’année.



Et qui dit mariage dit inévitablement… chansons d’amour! Afin de vous inspirer dans la préparation de LA soirée de votre vie, voici 10 chansons incontournables à insérer dans votre playlist!



ED SHEERAN - THINKING OUT LOUD



Take me into your loving arms

Kiss me under the light of a thousand stars

Place your head on my beating heart

I'm thinking out loud

Maybe we found love right where we are







VINCENT VALLIÈRES - ON VA S'AIMER ENCORE



On va s’aimer encore

Au travers des doutes

Des travers de la route

Et de plus en plus fort







JOHN LEGEND - ALL OF ME



'Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections







JEAN-PIERRE FERLAND - UNE CHANCE QU'ON S'A



Une chance que j't'ai

J'ferais tous les planétariums

Je t'ai, tu m'as

Chercher dans toutes les galaxies

Une chance qu'on s'a

Une chance qu'on s'aime







BRYAN ADAMS - (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU



Yeah, I would fight for you, I'd lie for you

Walk the wire for you, yeah, I'd die for you

You know it's true

Everything I do, I do it for you







CÉLINE DION - L'AMOUR EXISTE ENCORE



Quand je m'endors contre ton corps

Alors je n'ai plus de doute

L'amour existe encore







FRANK ET NANCY SINATRA - SOMETHIN' STUPID



The time is right, your perfume fills my head

The stars get red, and, oh, the night's so blue

And then I go and spoil it all

By saying somethin' stupid like, I love you







ISABELLE BOULAY - DEPUIS LE PREMIER JOUR



Depuis le premier jour

J'ai su que je t'aimais

Contre la terre entière

Et que je t'attendrais

Au bord de la rivière

Jusqu'au-delà des jours







WHITNEY HOUSTON - I WILL ALWAYS LOVE YOU



If I should stay

I would only be in your way

So I'll go, but I know

I'll think of you each step of the way

And I will always love you







BRUNO MARS - MARRY YOU



It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do

Hey baby, I think I wanna marry you

Is it the look in your eyes or is it this dancing juice?

Who cares, baby, I think I wanna marry you