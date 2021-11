TOP 10 : les chansons en nomination au Gala de l’ADISQ 2021

C’est ce dimanche que seront dévoilés les lauréats du 43e Gala de l’ADISQ animé pour une 16e fois par Louis-José Houde! Les grands favoris cette année? Klô Pelgag, Charlotte Cardin, Louis-Jean Cormier, Les Cowboys Fringants, FouKi et Vincent Vallières qui décrochent chacun 5 nominations ou plus.

Au cours des dernières semaines, le public était une fois de plus invité à voter pour ses artistes préférés dans 5 catégories : Interprète masculin de l’année, Interprète féminine de l’année, Groupe ou duo de l’année, Chanson de l’année et Artiste ayant le plus rayonné sur le web.

Les catégories les plus convoitées cette année encore? Interprète masculin de l’année (Louis‐Jean Cormier, FouKi, Pierre Lapointe, Damien Robitaille ou Vincent Vallières), Interprète féminine de l’année (Roxane Bruneau, Cœur de pirate, Ariane Moffatt, Klô Pelgag ou Guylaine Tanguay) et Groupe ou duo de l’année (2Frères, Bleu Jeans Bleu, Comment Debord, Corridor ou Les Cowboys Fringants).

Tout ça sans oublier la prestigieuse catégorie Chanson de l’année qui avait été remportée par L’Amérique pleure des Cowboys Fringants en 2020. Le groupe chouchou des Québécois réussira-t-il à répéter l’exploit dimanche soir? Les paris sont ouverts mais, question de faire vos prédictions, voici un rappel des 10 chansons en nomination cette année!

Faut qu’j’y aille - 2Frères

Figé dans le temps - Ludovick Bourgeois

À ma manière - Roxane Bruneau

T’es belle - Cœur de pirate

Où sera le monde? - Marc Dupré

Ciel - FouKi avec Alicia Moffet

Tokébakicitte - Jérôme 50

Sur mon épaule - Les Cowboys Fringants

Le cœur a ses raisons – Sarahmée

Homme de rien - Vincent Vallières