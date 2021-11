TOP 10 : les chansons idéales pour se remettre du changement d’heure

C’est dans la nuit de samedi à dimanche que le Québec est officiellement revenu à l’heure normale de l’Est. Même si plusieurs d’entre nous ont profité d’une heure de sommeil supplémentaire durant le week-end (du moins ceux qui n’ont pas de jeunes enfants!), le choc demeure toujours aussi grand, année après année, lorsque la nuit gagne le combat, en fin de journée…

Mise en place en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, la loi sur le changement d’heure visait d’abord à économiser l’électricité et à maximiser l’utilisation de la lumière naturelle. Puis, alors que cette pratique était de plus en plus remise en question, la période d’application de l’heure avancée a été prolongée de quatre semaines, en 2007.

Afin de se remettre de ce changement d’heure parfois difficile pour le moral, au moment où les températures fléchissent et où les premiers flocons tombent du ciel, voici dix chansons toutes désignées qui parlent de temps, d’horloges, d’heures et de minutes!

Coldplay - Clocks

Kesha - Tik Tok

Cher - If I Could Turn Back Time

Culture Club - Time Clock of the Heart

Cyndi Lauper - Time After Time

Semisonic - Closing Time

Roxette - Spending My Time

Madonna & Justin Timberlake - 4 Minutes

The Rolling Stones - Time Is On My Side

Alan Parsons Project - Time

Vous en voulez plus? Voici quelques autres titres, en vrac!

Pitbull - Back In Time

Michael Jackson - Remember the Time

Sting - All this Time

Sam Hunt - Take Your Time

Don Henley - New York Minute

Green Day - Time Of Your Life

Jennifer Warnes & Bill Medley - (I've Had) The Time Of My Life

Madonna - Hung Up

Laymen Twaist - Encore une heure

Sally Folk - Les heures de visite