TOP 10 : les chansons les plus recherchées sur Google en 2021

Google vient de dévoiler la liste des chansons dont les paroles ont été le plus souvent recherchées au Canada, aux États-Unis et dans le monde en 2021.

Grâce aux différents extraits de son album Sour, Olivia Rodrigo détient pas moins de 3 des 10 chansons les plus populaires sur le célèbre moteur de recherche cette année! On retrouve aussi dans ce top 10 des succès de Taylor Swift, Adele, Lil Nas X, Drake, Justin Bieber et Billie Eilish.

1. Drivers License - Olivia Rodrigo

2. All Too Well - Taylor Swift

3. Deja Vu- Olivia rodrigo

4. Easy On Me - Adele

5. Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

6. Good 4 U - Olivia Rodrigo

7. Wants and Needs - Drake ft. Lil Baby

8. Peaches - Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon

9. Happier Than Ever - Billie Eilish

10. Industry Baby - Lil Nas X ft. Jack Harlow

Du côté des États-Unis, Drivers License d’Olivia Rodrigo a aussi reçu le titre de la chanson la plus recherchée, suivie d’All Too Well, Good 4 U, Wants and Needs et Easy On Me.

Drivers License figure également au numéro 1 mondial, suivie de Montero (Call Me By Your Name), Industry Baby, Fancy Like de Walker Hayes et MAPA du boys band philippin SB19.

Les artistes musicaux les plus recherchés sur Google en 2021

Comme si ce n’était pas suffisant, Olivia Rodrigo se classe aussi dans le top 10 des artistes musicaux les plus recherchés sur Google en 2021 au Canada, bien que la première position soit occupée par Travis Scott, notamment en raison de la tragédie du festival Astroworld survenue en novembre dernier.

1. Travis Scott

2. Adele

3. Morgan Wallen

4. Daft Punk

5. Marilyn Manson

6. Dr. Dre

7. Olivia Rodrigo

8. Britney Spears

9. Lil Nas X

10. Travis Barker

Chez nos voisins du Sud, Travis Scott occupe aussi la première position, suivi de Morgan Wallen, Adele, The Weeknd et Dr. Dre.

