TOP 10 : les meilleures chansons de James Bond

Après plusieurs reports dus à la pandémie, c’est finalement ce vendredi 8 octobre que sortira officiellement en salles au Canada le nouveau film de James Bond (en avant-première dès ce soir dans certains cinémas). Intitulé No Time to Die (Mourir peut attendre en version française), le 25e volet des aventures de l’agent 007 mettra une fois de plus en vedette Daniel Craig dans le rôle de l’agent secret le plus célèbre de la planète!

D’une durée de 163 minutes, No Time to Die est le plus long film de l’histoire de James Bond et le cinquième avec Daniel Craig dans le rôle principal, après Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015).

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, No Time to Die est également le James Bond qui a coûté le plus cher à produire, avec un budget stratosphérique de 250 millions $ US, auquel il faut ajouter plus de 200 millions de dollars en frais de promotion!

Afin de souligner ce lancement des plus attendus, voici 10 des chansons officielles de James Bond les plus marquantes de tous les temps avec, en prime, la pièce-titre de No Time to Die, interprétée par Billie Eilish!

Bonne écoute et… bon cinéma!

Shirley Bassey - Goldfinger (1964)

Paul McCartney & Wings - Live and Let Die (1973)

Carly Simon - Nobody Does It Better (The Spy Who Loved Me, 1977)

Sheena Easton - For Your Eyes Only (1981)

Duran Duran - A View to a Kill (1985)

Tina Turner - GoldenEye (1995)

Sheryl Crow - Tomorrow Never Dies (1997)

Madonna - Die Another Day (2002)

Adele - Skyfall (2012)

Sam Smith - Writing's on the Wall (Spectre, 2015)

Billie Eilish - No time to Die (2021)