Top 10 : les meilleures chansons de l’année aux Grammy Awards

C’est ce dimanche 14 mars que se déroulera, en direct de Los Angeles, la 63e cérémonie des Grammy Awards. Année après année, un des trophées les plus attendus est sans conteste celui de la Chanson de l’année!

En 1959, le tout premier artiste à remporter ce prix a été Domenico Modugno avec la célèbre chanson Volare qui a été maintes fois reprises depuis. L’an dernier, c’est la jeune Billie Eilish qui l’a remporté grâce à son succès Bad Guy.

Cette année, Beyoncé (Black Parade), Roddy Ricch (The Box), Taylor Swift (Cardigan), Post Malone (Circles), Dua Lipa (Don’t Start Now), Billie Eilish (Everything I Wanted), H.E.R. (I Can't Breathe) et JP Saxe ft. Julia Michaels (If the World Was Ending) se livreront une chaude lutte dans cette catégorie des plus convoitées.

Mais, en attendant de connaître le résultat, on vous propose de faire un voyage dans le temps pour vous remémorer quelques-unes des chansons de l’année marquantes des 40 dernières années.

Hello – Adele (2017)

Cette (ô combien!) puissante et déchirante ballade était le premier extrait du troisième album de la chanteuse britannique intitulé 25.

Thinking Out Loud – Ed Sheeran (2016)

Le troisième extrait du disque x de l’auteur-compositeur-interprète anglais demeure toujours aujourd’hui un incontournable dans les mariages!

Viva la Vida – Coldplay (2009)

Deuxième extrait de l’album Viva la Vida or Death and All His Friends paru en 2008, cette chanson constitue encore à ce jour LE plus grand succès de Coldplay.

Rehab – Amy Winehouse (2008)

Écrite et interprétée par la défunte chanteuse pour son second et dernier album, ce titre autobiographique évoque le refus d’Amy Winehouse d’entrer en cure de désintoxication.

Beautiful Day – U2 (2001)

Ce grand numéro 1 était le premier extrait du 10e album de la formation irlandais baptisé All That You Can't Leave Behind. Le groupe de Bono à son meilleur!

My Heart Will Go On – Céline Dion (1999)

La chanson du célèbre film Titanic de James Cameron a-t-elle VRAIMENT besoin de présentation? On compte jusqu’à trois et on chante à tue-tête « And my heart will go on and on «!

Streets of Philadelphia – Bruce Springsteen (1995)

Une autre chanson tirée d’un film. Mettant en vedette Tom Hanks et Denzel Washington, Philadelphia allait être un des premiers films d’Hollywood à traiter du sida et de l’homophobie.

Don’t Worry, Be Happy – Bobby McFerrin (1989)

Premier titre a cappella à atteindre le numéro 1 du Billboard Hot 100, Don’t Worry, Be Happy ne comportait AUCUN instrument de musique, que des bruits de bouche!

We Are the World – USA for Africa (1986)

Écrite par Michael Jackson et Lionel Richie et interprétée par une quarantaine d’artistes, We Are the World visait à amasser des fonds pour lutter contre la famine en Afrique.

Every Breath You Take – The Police (1984)

Extraite de l’album Synchronicity lancé en 1983, la chanson Every Breath You Take signée Sting n’a pas pris une seule ride 37 ans plus tard!