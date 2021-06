Top 10 : les meilleures chansons de l’année aux JUNO Awards

C’est ce dimanche 6 juin que se déroulera la 50e cérémonie des JUNO Awards mettant en vedette, sur scène, nul autre que Justin Bieber! Année après année, un des trophées les plus attendus est sans conteste celui de « Single de l’année ».

En 1974, le tout premier artiste à mériter ce prix a été Terry Jacks avec la chanson Seasons in the Sun. L’an dernier, c’est le couple Shawn Mendes et Camila Cabello qui l’a remporté grâce au méga-succès Señorita.

Cette année, Blinding Lights de The Weeknd part avec une bonne longueur d’avance dans cette catégorie en se mesurant à Drink About Me de Brett Kissel, If The World Was Ending de JP Saxe ft. Julia Michaels, Intentions de Justin Bieber ft. Quavo et Kissing Other People de Lennon Stella.

En attendant de connaître le résultat, voici 10 des chansons de l’année les plus mémorables aux JUNO Awards!

Señorita – Shawn Mendes et Camila Cabello (2020)

Can't Feel My Face – The Weeknd (2016)

Rude – Magic! (2015)

Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen (2013)

Complicated – Avril Lavigne (2003)

How You Remind Me – Nickelback (2002)

I'm Like a Bird – Nelly Furtado (2001)

Ironic – Alanis Morissette (1996)

Life Is a Highway – Tom Cochrane (1992)

Never Surrender – Corey Hart (1985)