TOP 10 : les meilleures chansons pour célébrer l’Halloween

Le compte à rebours est lancé : c’est ce dimanche que les monstres, sorcières, fantômes et autres créatures terrifiantes envahiront nos rues!

Afin de se mettre dans l’esprit de l’Halloween, voici 10 chansons toutes désignées pour célébrer ce week-end… ou pour se donner une bonne frousse!

Joyeuse Halloween!

Michael Jackson - Thriller

Ray Parker Jr - Ghostbuster

Bobby Boris Pickett - The Monster Mash

Duran Duran - Hungry Like the Wolf

Eminem feat. Rihanna - The Monster

The Rolling Stones - Sympathy for the Devil

The Trammps - Disco Inferno

Inxs - Devil Inside

Will Smith - Men in Black

La Compagnie Créole - Le bal masqué

Vous en voulez plus? Voici quelques autres suggestions :

Rockwell - Somebody's Watching Me

Manhattan Transfer - Twilight Zone/Twilight Tone

Elvis Presley - Devil in Disguise

The Who - Boris The Spider

Ella Henderson - Ghost

Niagara - Les flammes de l'enfer

Voltaire - Dracula Disco

Jean Leloup – Sorcières