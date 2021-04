TOP 10 : les meilleures chansons qui ont remporté un Oscar

C’est ce dimanche 25 avril, à Los Angeles, que se tiendra la 93e cérémonie des Oscars. Alors que Nomadland et plusieurs autres longs-métrages se disputeront le prestigieux titre du « Film de l’année », la compétition s’annonce tout aussi serrée en ce qui concerne la « Meilleure chanson originale » qui, rappelons-le, récompense les auteurs et compositeurs des chansons et non leurs interprètes.

Cette année, 5 titres sont en nomination dans cette catégorie particulièrement convoitée : Fight for You interprétée par H.E.R (Judas and the Black Messiah), Hear My Voice par Celeste (The Trial of the Chicago 7), Husavik par Will Ferrell et My Marianne (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga), Io Sì (Seen) par Laura Pausini (The Life Ahead) et Speak Now par Leslie Odom Jr. (One Night in Miami).

Mais d’ici au dévoilement de la chanson qui méritera les grands honneurs cette année, en voici 10 qui ont marqué l’histoire à leur façon en raflant un Oscar au cours des quatre dernières décennies!

Shallow interprétée par Lady Gaga et Bradley Cooper dans A Star Is Born (2019)

Parles et musique : Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando et Andrew Wyattet

Let It Go interprétée par Idina Menzel et Demi Lovato dans Frozen (2014)

Paroles et musique : Idina Menzel, Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez

Skyfall interprétée par Adele dans Skyfall – James Bond (2013)

Paroles et musique : Adele et Paul Epworth

My Heart Will Go On interprétée par Céline Dion dans Titanic (1998)

Paroles et musique : Will Jennings et James Horner

Can You Feel the Love Tonight interprétée par Elton John dans The Lion King (1995)

Paroles et musique : Tim Rice et Elton John

Streets of Philadelphia interprétée par Bruce Springsteen dans Philadelphia (1994)

Paroles et musique : Bruce Springsteen

Beauty and the Beast interprétée par Céline Dion et Peabo Bryson dans Beauty and the Beast (1992)

Paroles et musique : Howard Ashman et Alan Menken

(I've Had) The Time of My Life interprétée par Bill Medley et Jennifer Warnes dans Dirty Dancing (1988)

Paroles et musique : Franke Previte, John DeNicola et Donald Markowitz

Take My Breath Away interprétée par Berlin dans Top Gun (1987)

Paroles et musique : Tom Whitlock et Giorgio Moroder

Flashdance... What a Feeling interprétée par Irene Cara dans Flashdance (1984)

Paroles et musique : Keith Forsey, Irene Cara et Giorgio Moroder