TOP 10 : les musiciens les plus riches au Royaume-Uni

Le journal britannique The Sunday Times vient de dévoiler son palmarès annuel des musiciens les plus riches au Royaume-Uni et en Irlande!

Selon la publication hebdomadaire, Paul McCartney est encore et toujours le musicien le plus riche avec une valeur estimée à 820 millions de livres (1,4 milliard de dollars canadiens). Deux autres ex-Beatles font partie de ce palmarès en 2021, soit George Harrison (ou du moins sa succession) avec 290 millions de livres sterling (495 millions de dollars) et Ringo Starr avec 280 millions de livres (478 millions de dollars).

U2 suit en deuxième position avec 620 millions de livres (1,1 milliard de dollars), Elton John avec 375 millions de livres (640 millions de dollars), Mick Jagger des Rolling Stones avec 310 livres (529 millions de dollars) et Keith Richards avec 295 millions de livres (504 millions de dollars).

Même s’il n’a pas lancé d'album ou effectué de tournée depuis 2019, Ed Sheeran vaut quant à lui 220 millions de livres sterling (376 millions de dollars), ce qui le place au 9e rang des musiciens les plus riches au Royaume-Uni et en Irlande, à égalité avec Calvin Harris et Sting. À 30 ans, Ed Sheeran décroche aussi le titre du jeune musicien le plus riche de ce classement.

Cinq anciens membres de One Direction suivent Ed Sheeran sur la liste des jeunes musiciens les plus riches : Harry Styles (75 millions de livres / 128 millions de dollars), Niall Horan (52 millions de livres / 89 millions de dollars), Louis Tomlinson (45 millions de livres sterling / 77 millions de dollars), Liam Payne (44 millions de livres / 75 millions de dollars) et Zayn Malik (36 millions de livres / 61 millions de dollars). Ce dernier se situe au coude-à-coude avec Dua Lipa, tout juste avant Sam Smith (33 millions de livres / 56 millions de dollars).

Voici la liste des musiciens les plus riches au Royaume-Uni et en Irlande :

1. Paul McCartney (1,4 milliard de dollars canadiens)

2. U2 (1,1 milliard de dollars canadiens)

3. Andrew Lloyd-Webber (895 millions de dollars canadiens)

4. Elton John (640 millions de dollars canadiens)

5. Mick Jagger (529 millions de dollars canadiens)

6. Keith Richards (504 millions de dollars canadiens)

7. George Harrison - succession (495 millions de dollars canadiens)

8. Ringo Starr (478 millions de dollars canadiens)

9. Ed Sheeran (376 millions de dollars canadiens)

9. Calvin Harris (376 millions de dollars canadiens)

9. Sting (376 millions de dollars canadiens)

Voici la liste des JEUNES musiciens les plus riches au Royaume-Uni et en Irlande :

1. Ed Sheeran (376 millions de dollars)

2. Harry Styles (128 millions de dollars)

3. Little Mix (92 millions de dollars)

4. Niall Horan (89 millions de dollars)

5. Louis Tomlinson (77 millions de dollars)

6. Liam Payne (75 millions de dollars)

7. Zayn Malik (61 millions de dollars)

7. Dua Lipa (61 millions de dollars)

9. Sam Smith (56 millions de dollars)

10. Stormzy (41 millions de dollars)