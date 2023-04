TOP 10 : les nouveautés musicales d’avril 2023

Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes du mois d’avril, de Charlotte Cardin à Céline Dion, en passant par Metallica, les Foo Fighters, les Jonas Brothers, Ed Sheeran, The Weeknd et Lewis Capaldi!

Charlotte Cardin - Confetti (chanson)

Deux ans après la sortie de son premier album Phoenix, Charlotte Cardin a surpris ses fans en lançant le 11 avril la chanson anglophone Confetti, qualifiée « d’hymne aux introvertis » et de « titre festif pour les gens qui n’aiment pas faire la fête ».

Céline Dion - Love Again (chanson)

La diva québécoise de 55 ans a dévoilé le 13 avril la chanson titre de la comédie romantique Love Again qui prendra l’affiche le 5 mai. Céline Dion y jouera son propre rôle, en compagnie de Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.

Foo Fighters - Rescued (chanson)

Le band américain a lancé le 19 avril la chanson Rescued, premier extrait de l’album But Here We Are qui sortira le 2 juin. Le 11e disque des Foo Fighters comptera 10 nouvelles chansons qui témoigneront de la nouvelle réalité du groupe depuis le décès de Taylor Hawkins.

Jonas Brothers - Waffle House (chanson)

Les trois célèbres frères nous ont offert le 7 avril la chanson Waffle House, deuxième extrait de leur nouveau disque The album qui verra le jour le 12 mai prochain. Ce disque comprendra aussi la chanson Wings dévoilée en février dernier.

Metallica - 72 Seasons (album)

Le légendaire groupe américain a lancé le 14 avril son 11e album en carrière. Intitulé 72 Seasons, ce disque compte 12 nouvelles chansons, dont Lux Æterna, Screaming Suicide et If Darkness Had a Son.

Ellie Goulding - Higher Than Heaven (album)

L’auteure-compositrice-interprète britannique de 36 ans a effectué son grand retour sur disque le 7 avril avec un 5e album intitulé Higher Than Heaven. On y retrouve notamment les chansons Easy Lover avec Big Sean, Let It Die, Like a Saviour et Cure for Love.

Lewis Capaldi - Wish You the Best (chanson)

Le chanteur et musicien écossais nous a offert un autre avant-goût de son deuxième disque en carrière avec la chanson Wish You the Best. Il s’agit du 4e extrait de l’album Broken by Desire to Be Heavenly Sent qui sortira le 19 mai.

EdSheeran - Boat (chanson)

L’auteur-compositeur-interprète britannique a dévoilé le 21 avril Boat, le deuxième extrait de son album – (Substract) qui paraîtra le 5 mai et sur lequel on pourra aussi entendre le succès Eyes Closed.

The Weeknd & Future - Double Fantasy (chanson)

Le chanteur canadien et le rappeur américain ont uni leurs forces sur la chanson Double Fantasy. Cette pièce figurera sur la bande originale de la série télévisée The Idol qui sera diffusée par HBO à compter du 4 juin.

Drake - Search & Rescue (chanson)

Le rappeur canadien de 36 ans a dévoilé le 7 avril Search & Rescue. Cette chanson comprend d’anciens échantillonnages de la voix de Kim Kardashian qui évoque sa relation tendue et son divorce avec Kanye West.