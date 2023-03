TOP 10 : les nouveautés musicales de février 2023

Voici un survol des nouveautés les plus marquantes de février, de P!nk à Shania Twain, en passant par Adam Lambert, les Jonas Brothers et Marie-Mai!

P!nk - Trustfall (album)

La chanteuse de 43 ans a dévoilé le 17 février son 9e album studio qui succède à Hurts 2B Human, paru en 2019. Ce disque compte 13 chansons, dont le hit Never Gonna Not Dance Again et des collaborations avec Chris Stapleton et The Lumineers. Rappelons que P!nk s’arrêtera au Centre Bell les 1er et 2 novembre prochain dans le cadre de sa tournée Trustfall.

Shania Twain - Queen of Me (album)

L’album Queen of Me a été lancé le 3 février dernier. On y retrouve 12 nouvelles chansons de l’artiste canadienne de 57 ans qui a surpris sans fans en arborant une chevelure blond platine lors de la sortie de ce disque des plus attendus! Shania Twain sera en concert au Centre Bell le 18 juin et le 25 octobre 2023.

Adam Lambert - High Drama (album)

C’est le 24 février que le chanteur britannique a lancé High Drama, un album entièrement composé de reprises. Parmi celles-ci, Getting Older de Billie Eilish, Ordinary World de Duran Duran et Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler sortie en 1984 sur la bande originale du film Footlose.

Jonas Brothers - Wings (chanson)

Les trois célèbres frères nous ont offert le 24 février la chanson Wings, premier extrait de leur nouveau disque The album qui verra le jour le 12 mai prochain.

The Weeknd et Ariana Grande - Die For You Remix (chanson)

Suite au succès de leurs duos Love Me Harder, Off the Table et Save Your Tears, les deux artistes nous offrent une nouvelle collaboration sur la version remixée de Die For You, une pièce extraite de l’album Starboy du chanteur canadien sorti en 2016.



Depeche Mode - Ghosts Again (chanson)

Après six ans d’absence et le décès du claviériste Andy Fletcher en 2022, la légendaire formation britannique a dévoilé Ghosts Again, le premier extrait de l’album Memento Mori qui paraîtra le 24 mars prochain. Rappelons que Depeche Mode sera de passage le 9 avril au Centre Vidéotron ainsi que le 12 avril et le 3 novembre au Centre Bell.

Niall Horan - Heaven (chanson)

C’est le 9 juin que paraîtra le nouvel album de Niall Horan intitulé The Show. Afin de faire patienter ses fans, l’ex-membre de One Direction a dévoilé le 17 février un premier extrait baptisé Heaven.

Ellie Goulding - Like A Saviour (chanson)

L’auteure-compositrice-interprète britannique de 36 ans effectuera son grand retour sur disque le 24 mars prochain avec un 5e album en carrière intitulé Higher Than Heaven. Like A Saviour est le 4e extrait de cet album, après Easy Lover, All by Myself et Let It Die.

Marie-Mai - Pour toi (chanson)

La populaire chanteuse de 38 ans et animatrice de Big Brothers Célébrités nous a présenté le 17 février sa nouveauté Pour toi en déclarant « J’espère que la chanson saura vous inspirer et vous faire danser autant que moi! ».

Alex Nevsky - De la douceur (chanson)

Alex Nevsky est de retour avec le premier extrait de son nouveau disque : « Je me sens tellement choyé de pouvoir mettre cette musique dans le monde. C’est un rêve important qui se réalise. Un de plus ».