TOP 10 : les nouveautés musicales de juillet 2023

Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes du mois de juillet, de Taylor Swift à Charlotte Cardin, en passant par Britney Spears, Post Malone, Olivia Rodrigo, Shaggy, Sam Smith et Billie Eilish.

Taylor Swift - Speak Now (Taylor’s Version) (album)

Après Fearless et Red en 2021, Taylor Swift poursuit le réenregistrement de ses anciens albums, cette fois avec Speak Now (Taylor’s Version). Cette réédition comprend les 16 chansons originales de 2010, ainsi que 6 pièces inédites, dont Castles Crumbling avec Hayley Williams.

Post Malone - Austin (album)

C’est le 28 juillet que le rappeur américain a lancé Austin, son 5e album studio. Ce nouveau disque comprend 17 titres, dont les extraits Chemical et Mourning.

Lauren Spencer Smith - Mirror (album)

Après nous avoir séduits avec son hit Finger Crossed, l’auteure-compositrice-interprète canadienne Lauren Spencer Smith nous présente son tout premier album comprenant 15 chansons, dont Bigger Person.

Olivia Rodrigo - Vampire (chanson)

Olivia Rodrigo a dévoilé au cours des dernières semaines Vampire, le premier extrait très attendu de GUTS, son deuxième album studio qui paraîtra le 8 septembre prochain.

Charlotte Cardin - Jim Carrey (chanson)

Charlotte Cardin a lancé le 14 juillet la chanson Jim Carrey, nouvel extrait de son album 99 Nights qui paraîtra le 25 août. Quelques heures plus tard, la chanteuse québécoise recevait déjà un appel de Jim Carrey lui-même la félicitant pour cette nouveauté!

Shaggy et Dj Cassidy feat. Rayvon - If You Like Pina Coladas (chanson)

Shaggy s’est joint à Dj Cassidy et Rayvon pour nous présenter une reprise au goût du jour du classique Escape (The Piña Colada Song) de Rupert Holmes popularisé en 1979. Un savoureux vidéoclip inspiré du célèbre film Weekend at Bernie's (1989) accompagne cette chanson.

Artistes variés - Barbie : The Album (album)

Après Dua Lipa et Dance the Night, Sam Smith et Billie Eilish nous ont respectivement offert les chansons Man I Am et What Was I Made For?, toutes deux tirées de la bande originale du film Barbie. On retrouve aussi sur cet album des pièces d’Ava Max, Charli XCX, Gayle, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, The Kid Laroi et plusieurs autres.

Britney Spears et Will.I.Am - Mind Your Business (chanson)

Plus de 10 ans après leur dernier duo, le membre fondateur des Black Eyed Peas et la chanteuse américaine de 41 ans se sont retrouvés le pour une troisième collaboration intitulée Mind Your Business.

Sam Smith et Calvin Harris - Desire (chanson)

C’est le 28 juillet que Sam Smith et Calvin Harris ont dévoilé leur collaboration Desire. Le chanteur et le DJ britanniques avaient auparavant travaillé ensemble pour les chansons Promises et I’m Not Here to Make Friends.

Papi Jay - Pleurs dans la pluie (chanson)

Après s’être fait remarquer cet hiver lors de 9e édition de La Voix avec une reprise aux accents créoles de Pleurs dans la pluie, Papi Jay a lancé le 7 juillet sa version toute personnelle du grand classique de Mario Pelchat.