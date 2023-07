TOP 10 : les nouveautés musicales de juin 2023

Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes du mois de juin, des Foo Fighters à Niall Horan, en passant par Half Moon Run, Ed Sheeran, The Weeknd, Madonna, Sam Smith et Shawn Mendes!

Foo Fighters - But Here We Are (album)

C’est le 2 juin dernier que les Foo Fighters ont lancé leur 11e album en carrière. Intitulé But Here We Are, ce nouveau disque est le premier de la formation américaine depuis le décès du batteur Taylor Hawkins, en mars 2022.

Niall Horan - The Show (album)

Le chanteur irlandais Niall Horan a dévoilé le 9 juin The Show, son troisième album solo après l’aventure One Direction. On y retrouve 10 nouvelles chansons, dont le hit Heaven sorti en début d’année.

Half Moon Run - Salt (album)

La formation montréalaise a offert à ses fans le 2 juin son 7e disque studio baptisé Salt. Cet album d’Half Moon Run compte 11 nouvelles chansons originales, dont You Can Let Go.

Kelly Clarkson - Chemistry (album)

La chanteuse américaine était de retour le 23 juin avec un 12e album en carrière. Chemistry comprend 12 nouvelles chansons, dont Mine, Favorite Kind of High et Skip This Part.

Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (album)

La formation américaine a lancé le 23 juin le disque Chris Black Changed My Life, un hommage à un ami du groupe décédé il y a quatre ans. Le 9e album de Portugal. The Man comprend 11 nouvelles chansons, dont le premier extrait Dummy.

Ed Sheeran - A Beautiful Game (chanson)

Quelques semaines seulement après avoir lancé son album - (Subtract), Ed Sheeran était de retour le 2 juin avec la nouveauté A Beautiful Game, extraite de la bande sonore de la série Ted Lasso.

The Weeknd, Madonna et Playboi Carti - Popular (chanson)

Les trois populaires artistes ont uni leurs voix pour interpréter Popular, une chanson tirée de The Idol, la télésérie de HBO dans laquelle The Weeknd endosse un des rôles principaux.

Sam Smith et Madonna - Vulgar (chanson)

Le 9 juin, Sam Smith et Madonna ont dévoilé une collaboration intitulée Vulgar. Cette chanson provocatrice se veut une réponse aux critiques dont ont été victimes les deux artistes au cours de leurs carrière.

Shawn Mendes - What the Hell Are We Dying For? (chanson)

Le chanteur canadien a présenté le 9 juin la chanson What the Hell Are We Dying For? qu’il a écrite alors qu’il se trouvait avec des amis dans le nord de l'État de New York, envahie par la fumée des feux de forêt qui sévissent dans le nord du Québec.

Gwen Stefani - True Babe (chanson)

C’est le 23 juin que la chanteuse de No Doubt âgée de 53 ans a lancé True Babe, sa première nouveauté solo depuis Slow Clap parue en 2021.