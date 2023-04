TOP 10 : les nouveautés musicales de mars 2023

Voici un aperçu des nouveautés les plus marquantes du mois de mars, de Miley Cyrus à Ed Sheeran, en passant par Luke Combs, Depeche Mode, Lewis Capaldi et Demi Lovato!

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (album)

C’est le 10 mars dernier que l’auteure-compositrice-interprète américaine de 30 ans a lancé son huitième album studio qui comprend le hit Flowers et le nouvel extrait River qui ont tous deux fait l’objet d’un vidéoclip.

Ed Sheeran - Eyes Closed (chanson)

L’auteur-compositeur-interprète britannique de 32 ans a dévoilé le 24 mars la chanson Eyes Closed, premier extrait de son album – (Substract) qui paraîtra le 5 mai prochain.

Luke Combs - Gettin’ Old (album)

Le 24 mars dernier, le populaire chanteur country américain de 33 ans a offert à ses fans Gettin' Old, son quatrième album en carrière qui succède à Growin' Up paru en 2022.

Morgan Wallen - One Thing at a Time (album)

Cet autre chanteur country a lancé le 3 mars dernier One Thing at a Time, son troisième album studio. Ce disque comprend la chanson Last Night, son tout premier numéro 1 au Billboard Hot 100.

Depeche Mode - Memento Mori (album)

Après six ans d’absence, Depeche Mode a lancé le 24 mars l’album Memento Mori qui comprend la chanson Ghosts Again. La légendaire formation britannique sera de passage le 9 avril au Centre Vidéotron ainsi que le 12 avril et le 3 novembre au Centre Bell.

Lana Del Rey - Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (album)

Le 9e album studio de Lana Del Rey est paru le 24 mars. Intitulé Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, celui-ci comprend notamment le nouvel extrait The Grants.

Lewis Capaldi - How I’m Feeling Now (chanson)

Le chanteur et musicien écossais nous a offert un autre avant-goût de son deuxième disque en carrière avec la chanson How I'm Feeling Now. Il s’agit du 3e extrait de l’album Broken by Desire to Be Heavenly Sent qui sortira le 19 mai.

Fall Out Boy - So Much (for) Stardust (album)

Après une absence de 5 ans, le groupe rock américain était de retour sous le feu des projecteurs le 24 mars avec la sortie de son 8e album studio qui comprend la chanson Love from the Other Side.

Hozier - Eat Your Young (EP)

Dix ans après son méga succès Take Me to Church et deux albums plus tard, le chanteur irlandais est de retour avec un EP composé de trois nouvelles chansons, dont la pièce-titre Eat Your Young.

Demi Lovato - Still Alive (chanson)

La carrière de Demi Lovato est toujours bien vivante et la chanteuse nous l’a prouvé au début du mois avec la sortie d’une chanson tirée de la bande originale du film Scream VI judicieusement intitulée… Still Alive!