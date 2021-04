Top 10 : les plus belles voix féminines pour la Journée mondiale de la voix

C’est aujourd’hui qu’est célébrée la Journée mondiale de la voix! Organisé pour la première fois au Brésil le 16 avril 1999, cet événement a pour objectif de souligner l’importance de la voix dans notre vie quotidienne, comme outil de communication, mais aussi au niveau artistique.

Afin de rendre hommage aux plus belles voix du monde, quoi de mieux que d’écouter celles de 10 chanteuses qui savent pousser la note comme aucune autre? Ces divas qui réussissent à nous donner des frissons et à nous éblouir par la puissance et la justesse de leur voix, celles qui nous font vivre toute une gamme d’émotions en musique.

Un dernier conseil? Montez le volume!

Céline Dion

Adele

Whitney Houston

Mariah Carey

Tina Turner

Lady Gaga

P!nk

Christina Aguilera

Lara Fabian

Aretha Franklin