TOP 10 : les plus grandes voix au féminin

C’est ce mercredi 8 mars qu’est célébrée partout dans le monde la Journée internationale des droits des femmes. Officialisée par l’ONU en 1977, cette journée vise à favoriser les échanges touchant les grands enjeux d’égalité entre les sexes et à dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes.

Afin de souligner cette journée bien spéciale, voici le palmarès des 10 chanteuses qui ont les plus grandes voix au monde. Ce classement a été réalisé par une radio américaine (Smooth Radio) qui s’est uniquement basée sur les capacités vocales pures de ces interprètes, plutôt que sur leur talent global, leur statut d'icône ou encore leur style musical.

Et oui, on vous rassure tout de suite, Céline Dion fait partie de cette liste, contrairement au controversé palmarès des plus grands chanteurs de tous les temps publié par le magazine Rolling Stone en janvier dernier!

10. Christina Aguilera

9. Annie Lennox

8. Tina Turner

7. Barbra Streisand

6. Karen Carpenter

5. Ella Fitzgerald

4. Mariah Carey

3. Céline Dion

2. Aretha Franklin

1. Whitney Houston

Aussi dans le top 30 : Lady Gaga, Beyoncé, Adele, Stevie Nicks, Amy Winehouse, Kate Bush et Cher.